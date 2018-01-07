إسرائيل تمنع 20 منظمة دولية من دخول الأراضي المحتلة

المصدر: أ ف ب

نشرت إسرائيل اليوم الأحد، لائحة باسم 20 منظمة غير حكومية أجنبية، ستمنع دخول ممثليها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينت إسرائيل أن سبب المنع هو “دعم تلك المنظمات لحركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، بسبب احتلالها الأراضي الفلسطينية”.

وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية وأخرى أمريكية ومن تشيلي وجنوب أفريقيا، وتأتي هذه الخطوة بعد مشروع قانون أقرّه البرلمان العام الماضي، يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها، التي تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وانتقدت منظمات حقوقية القانون ووصفته بأنه “سيطرة على العقول”، مشيرة إلى أن إسرائيل “تسيطر بشكل كامل على من يدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة”.

وقال مكتب وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في بيان: “تحركنا من الدفاع إلى الهجوم، فيجب أن تعلم المنظمات التي تدعو إلى المقاطعة، أن دولة إسرائيل ستتصرف ضدها، ولن تسمح لها بدخول أراضيها من أجل الإضرار بمواطنيها”.

ومن بين المنظمات المحظورة، جمعية تضامن فلسطين فرنسا، ومنظمة “وار اون وانت” البريطانية، ولجنة الأصدقاء الأمريكية للخدمة التابعة لمذهب الكويكرز الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وزعم مكتب أردان في البيان، أن الجمعيات المذكورة هي “منظمات المقاطعة الرئيسية، التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل ضد إسرائيل، وتمارس ضغوطًا على المنظمات والمؤسسات والبلدان لمقاطعة إسرائيل”.

وبحسب البيان فإن هذه المنظمات تستخدم “حملة دعائية كاذبة تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل في العالم”.

وكانت إسرائيل قد منعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي موظفًا أمريكيًا من أصول فلسطينية، يعمل في منظمة العفو الدولية من الدخول إلى أراضيها.