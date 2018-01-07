انتحار متظاهر إيراني بعد اعتقاله في سجن “آراك”

ذكرت مصادر إيرانية، اليوم الأحد، أن متظاهرًا أقدم على الانتحار في مركز الشرطة بمدينة آراك وسط البلاد.

ونقلت قناة إخبارية مؤيدة للاحتجاجات في إيران، عن المصادر قولها: “إن أحد المتظاهرين المعتقلين في مركز رقم 12 التابع لشرطة مدنية آراك، أقدم اليوم على الانتحار”.

في حين زعمت شرطة مقاطعة آراك أن “الشخص الذي أقدم على الانتحار في السجن، ليس من المعتقلين المتظاهرين، بل اعتقل بتهمة تهريب المخدرات”.

وكان حاكم مدينة آراك علي آغا زاده، قد قال الأحد الماضي، إن عدد المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بلغ 300 شخص، وأغلبهم من الشباب.

وبانتحار أول متظاهر إيراني، يبلغ عدد القتلى في صفوف المحتجين نحو 23 قتيلًا بحسب الرواية الحكومية، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى أكثر بكثير.