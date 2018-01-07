الاعتداء على عمال إيرانيين تظاهروا للمطالبة برواتبهم المتأخرة جنوب البلاد

تظاهر نحو 300 موظف من شركة السكر التابعة لشركة الزراعة والصناعة، التي تعرف بالفارسية “شركة نيشكر هفت تبه”، بمدينة “الشوش” التابعة لمحافظة “خوزستان” جنوبي إيران، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن العمال نظموا احتجاجات أمام الشركة، وأعلنوا إضرابًا عن العمل لحين دفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

ونددت منظمة العمال الإيرانية في حسابها الرسمي عبر “تلغرام”، بضرب المتظاهرين من قبل القوات الأمنية التي كانت متواجدة بالقرب من مبنى الشركة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “أغلب المتظاهرين من شركة قصب السكر تعرضوا للضرب صباح اليوم الأحد من قبل قوات الأمن أثناء احتجاجهم قرب مصنع الشركة وإعلانهم الإضراب عن العمل لحين تسوية رواتبهم”.

وأعلن عمال شركة قصب السكر إنهم سوف يضربون عن الدوام لمدة 6 أيام لحين دفع رواتبهم المتأخرة، مطالبين في الوقت ذاته برفع رواتب العمال والمتقاعدين والعمال الآخرين من سائقي السيارات وغيرهم.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، إن مجلس إدارة مصنع شركة قصب السكر قرر إقالة سيامك أفشار الرئيس التنفيذي للشركة، فيما تعهد حاكم مدينة الشوش بمعالجة مطالب عمال شركة قصب السكر المتظاهرين.

وفي 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظم العمال احتجاجًا ضد شركة قصب السكر للمطالبة برواتبهم، ولم تستجب لهم السلطات الحكومية.