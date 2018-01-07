السويد.. إصابة شخصين بانفجار في محطة مترو الأنفاق في ستوكهولم

قالت صحيفة سويدية ، اليوم الأحد، إن انفجارًا وقع في محطة مترو الأنفاق في العاصمة السويدية ستوكهولم، أسفر عن إصابة شخصين.

وذكرت صحيفة “ذا لوكال” المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار وقع في محطة “فاربي غارد” جنوب غربي العاصمة، وأدى إلى إصابة رجل في الستينات من عمره بجروح خطيرة، وامرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، تم نقلهما إلى مستشفى مجاور.

ونقلت الصحيفة عن سفين إيريك أولسون، المسؤول في الشرطة المحلية، قوله “إن الرجل الستيني وجد جسمًا على الأرض، وعندما التقطه من مكانه انفجر بيده على الفور”.

وأضافت الصحيفة أن الجسم كان عبارة عن قنبلة يدوية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي لذلك.

وعقب الانفجار أغلقت السلطات محطة المترو والمنطقة المجاورة لها، بحسب “ذا لوكال”.