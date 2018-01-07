تحالف المعارضة في ماليزيا يرشح مهاتير محمد رئيسًا للوزراء‎

اختار تحالف المعارضة في ماليزيا، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (92 عاماً) مرشحاً لرئاسة الوزراء في الانتخابات العامة التي ستجري بحلول أغسطس/ آب المقبل.

ويعد مهاتير محمد أكبر خصم لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه اتهامات بالفساد في ظل بقاء أنور إبراهيم، الزعيم المعارض الأكثر شعبية في البلاد، في السجن.

وإذا فازت المعارضة، فإن مهاتير محمد سيصبح أكبر زعماء العالم سناً. واكتسب مهاتير أثناء فترة رئاسته للوزراء التي امتدت 22 عاماً، سمعة بأنه رجل متسلط وجاد لا وقت لديه للمعارضين الذين يدافعون عن قيم ليبرالية.

ومن شأن فوز المعارضة -أيضاً- أن يمهد الطريق أمام خصم مهاتير السابق أنور إبراهيم لتولي رئاسة الوزراء.

وقال الأمين العام لتحالف المعارضة في ماليزيا، سيف الدين عبد الله، في الاجتماع، إن مهاتير ووان عزيزة وان إسماعيل، زوجة أنور إبراهيم، هما مرشحا التحالف لمنصب رئيس الوزراء ونائبة رئيس الوزراء على الترتيب.

وأضاف أن الأحزاب التي يتشكل منها التحالف المعارض، اتفقت على أن تبدأ على الفور حال فوز المعارضة في الانتخابات بإجراءات قانونية للحصول على عفو ملكي عن أنور إبراهيم، لكي يتسنى له لعب دور في الحكومة الاتحادية، وبالتالي ترشيحه ليصبح ثامن رئيس للوزراء.

ويمثل التحالف بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم وتأييدهما لبعضهما البعض، تحولاً عن الخصومة المريرة بينهما التي شكلت المشهد السياسي الماليزي طوال نحو عقدين.