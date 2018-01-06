لليوم العاشر على التوالي ..تظاهرات في عدة مدن ضد النظام الإيراني (فيديو)

شهدت بعض المدن الإيرانية مسيرات احتجاج لليوم العاشر على التوالي من بينها مناطق بالعاصمة طهران ومحافظة الأهواز جنوب إيران وإيلام غرب البلاد.

وأفاد قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات الشعبية مساء يوم السبت، أن مسيرات احتجاج شهدتها العاصمة طهران وتمركز في شارع الثورة وميدان ونك وسط العاصمة وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين من دون حدوث مواجهات.

وفي مدينة كرج الواقعة غرب محافظة طهران، تجمع المحتجون في وسط ميدان كوهر دشت ورددوا شعارات مناهضة للحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي محافظة الأهواز حيث شهدت مدن شوشتر شمال المحافظة ومدينة ماهشهر وسط المحافظة احتجاجات منددة بالحكومة الإيرانية.

وذكرت القناة إن “المئات من أبناء مدينتي شوشتر وماهشهر نظموا احتجاجات رفعوا خلالها شعارات ضد النظام بسبب سياسات التمييز التي يعتمدها ضد باقي القوميات.

كما شهدت مدينة بيجار التابعة لمحافظة كردستان، هي الأخرى مظاهرة ضد النظام والحكومة للتأكيد على استمرار الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح والتغيير، بحسب ناشطين، مشيرين إلى أن “المتظاهرون رفعوا شعارات ضد المرشد علي خامنئي، كما كتبوا عبارات على جدران المباني ضد النظام”.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية والمعارضة عن وجود احتجاجات في باقي المدن التي كانت خلال الأيام الماضية شهدت سلسلة من الاحتجاجات ووقع خلالها نحو 25 قتيلاً بين المتظاهرين والقوات الأمنية فيما تجاوز عدد المعتقلين اكثر من ألف شخصاً.