الكشف عن مناورات عسكرية روسية مصرية خلال العام الحالي

أعلن مسؤول عسكري روسي، السبت، أن القوات المظلية الروسية ستجري عام 2018، مناورات مع نظيرتها المصرية، دون ذكر موعد دقيق لتلك المناورات.

جاء ذلك تصريحات أدلى بها العقيد أليكسي سجيبنيف، رئيس تنظيم وتخطيط عمليات حفظ السلام في قوات المظلات الروسية، عبر محطة الإذاعة الروسية “صدى موسكو”.

وقال سجيبنيف “تمت دعوتنا لإجراء مناورات على أراضي مصر العام الجاري”، دون تفاصيل.

وفي عام 2017، شاركت القوات الروسية والمصرية، في مناورات بإقليم كراسنودارالروسي تحت عنوان “حماه الصداقة 2017”.

والعلاقات المصرية الروسية تبدو جيدة، في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وسط تقارب ملحوظ في المواقف حيال ملفات المنطقة لاسيما الملف السوري.

ويأتي الإعلان عن تلك المناورات، بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول أمس الخميس، مرسومًا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة بعد انقطاع دام عامين.

كانت الرحلات الروسية للقاهرة توقفت إثر تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد الطاقم.