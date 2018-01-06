إقليم كردستان العراق يرفض اتهامات إيران له بدعم الاحتجاجات

رفض إقليم كردستان العراق الاتهامات الإيرانية التي وجهت إليه بشأن ضلوعه في دعم الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان سفين دزيي في بيان له “إن الاتهامات التي نقلها موقع تسنيم الإيراني عن محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران باطلة”.

وأضاف أن تلك “تهم مفبركة وبعيدة عن الحقيقة تمامًا، وإقليم كردستان هو عامل أمن واستقرار للمنطقة”، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات “لا تقدم أي خدمة للعلاقات القائمة مع إيران”.

وكان سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، قال اليوم السبت، إن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده منذُ يوم 28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خطط لها في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وزعم أنه قبل عدة أشهر، عقد في مدينة أربيل اجتماع، حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأمريكية CIA، وأفراد مقربون من الرئيس العراق السابق صدام حسين وممثل عن السعودية؛ لإثارة الاضطرابات في إيران.