من داخل الطيران الجوي الأكثر سرية والمخصص للدخول والخروج من المنطقة 51‎؟

تثير طائرات تقلع بشكل يومي عبر خط جوي سري من محطة طيران غولد كوست في مطار لاس فيغاس “Gold Coast”، شكوكًا حول وجهة تلك الطائرات، إذ لا تظهر تلك الطائرات على أي قائمة وصول للنقل الجوي، وليس عليها أي علامات مميزة سوى خط أحمر فردي على الجانب.

ووفق صحيفة “ذي ميرور” البريطانية قد تكون تلك الخطوط الجوية هي الأكثر سرية في العالم على الإطلاق، فيما يرجع السبب إلى أن تلك الطائرات من طراز بوينغ 737 تتجه إلى واحد من أكثر الفضاءات الجوية حماية في العالم بحسب تقارير هندسية متخصصة.

وتقول الصحيفة إنه يعتقد أن الخطوط الجوية المعروفة باسم جانيت Janet، تعمل لصالح الحكومة الأمريكية، وتعمل على نقل الموظفين من وإلى مناطق سرية جدًا مثل المنطقة 51، متوقعة أن يكون الاسم “جانيت” بالإنجليزية اختصارًا لعبارة “شبكة النقل الجوي المشترك للموظفين”، بينما تكهن آخرون أن الاسم جاء من إشارة نداء يستخدمها الطيارون عادة.

وتقلع تلك الرحلات يوميًا من فيغاس، ثم تعمل على إطفاء أجهزة الاستقبال اللاسلكي بها، وترسل طلبًا لتغيير الترددات من برج مراقبة الملاحة الجوية قبل التوجه للمنطقة 51 السرية، رغم معرفة وكالة الاستخبارات الأمريكية بوجود هذه القاعدة بالغة السرية في نيفادا Nevada فقط في العام 2013.

ورغم أن وكالة الاستخبارات الأمريكية أكدت وجود ذلك المكان، ورفعت السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بأبحاث قامت بها، إلا أن المعلوم عن الموقع وما يجري به ما يزال محدودًا جدًا، حيث يعتقد النشطاء أنصار “نظرية المؤامرة” أن شكلًا من أشكال الحياة الفضائية قد ارتطم في ذلك الموقع في أربعينيات القرن الماضي وتتم دراسته من قبل خبراء.

ويتوجه أسطول “جانيت” الذي تعود ملكيته إلى سلاح الجو الأمريكي كذلك إلى قواعد عسكرية أخرى في كاليفورنيا California ، ويوتاه Utah وأوهيو Ohio. ، فيما لا تزال المعلومات حيال وجهات الطيران لهذه الرحلات وأهدافها غير واضحة، وتفتقر إلى الشفافية بشكل كبير.