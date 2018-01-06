محتجون يحرقون مقرًا للباسيج وحوزة دينية في إيران (فيديو)

أحرق محتجون في محافظة خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية، أمس الجمعة، مقرًا تابعًا لقوات الباسيج (التعبئة)، الذراع العسكري لقوات الحرس الثوري، في مدينة الأهواز جنوب إيران.

وأظهر مقطع فيديواحتراق مبنى تستخدمه قوات الباسيج لقمع التظاهرات، ويطلق عليه مبنى فاطمة، بحسب ما ذكره موقع “در” الإخباري عبرتطبيق “تلغرام”.

وفي مدينة بهبهان غرب إيران، والتابعة لمحافظة خوزستان، استهدف متظاهرون مبنى الحوزة العلمية في المدينة، بحسب ما ذكرت مواقع إخبارية، دون الإشارة إلى حجم الخسائر.

وشهدت محافظات مختلفة، في وقت متأخر أمس الجمعة، سلسلة احتجاجات رافقتها إجراءات أمنية مشددة في محافظة أصفهان وشيراز وكرمنشاه والأهواز بالإضافة إلى العاصمة طهران.

وردد متظاهرون كما أظهرت بعض مقاطع الفيديو في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان،عبارات تستذكر حقبة “علي رضا شاه” مؤسس الحكم البهلوي، فيما شهدت مدينة كاشان مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وفقًا لناشطين.