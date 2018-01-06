رواندا تنفي موافقتها على استقبال مهاجرين من إسرائيل

المصدر: أ.ف.ب

نفت رواندا الجمعة أن تكون أبرمت اتفاقا مع إسرائيل لاستقبال آلاف المهاجرين السودانيين أو الاريتريين المقيمين بشكل غير قانوني لديها وترغب في طردهم.

وقال وزير الدولة للخارجية اوليفييه ندوهونغريهي “جرت مفاوضات في الماضي لكن لم يحصل أي اتفاق. إن مسألة الاتفاق بين رواندا وإسرائيل معلومة خاطئة”، موضحا ان المفاوضات جرت قبل ثلاث سنوات.

وأطلقت سلطات إسرائيل الأربعاء برنامجا خاصا بـ 38 ألف مهاجر أفريقي غير قانوني معظمهم من السودان واريتريا يفرض عليهم الاختيار بين المغادرة أو السجن لفترة غير محددة.

وتقر الحكومة الإسرائيلية ضمنا أنه من الخطر جدا على الاريتريين والسودانيين العودة إلى البلدين، لكنها لم تذكر الدول التي تنوي إرسالهم إليها.

وقالت منظمات إسرائيلية تدعم هؤلاء المهاجرين إنه تم إبرام اتفاقات مع رواندا وإوغندا لاستقال هؤلاء طوعا.

كما نفت إوغندا الخميس عبر وزير خارجيتها هنري اوكيلو اوريم وجود مثل هذا الاتفاق.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها ستمنح كل من يرغب في المغادرة تذكرة سفر ونحو ثلاثة آلاف يورو.

ودخل هؤلاء خصوصا عبر سيناء بداية من عام 2007. ووقف تدفقهم بعد تشييد سياج كهربائي على طول الحدود بين إسرائيل ومصر.