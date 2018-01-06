ترامب يعتزم تجميد مساعدات بنحو ملياري دولار لباكستان

المصدر: أ.ف.ب

أعلن مسؤول حكومي أميريكي كبير الجمعة أن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد المساعدات لباكستان قد يشمل مبالغ يصل مجموعها الى نحو ملياري دولار، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يعتقد في البداية، في خطوة اعتبرتها اسلام اباد “ستأتي بنتائج عكسية”.

وقال المسؤول الأمريكي إن القرار يشمل “معدات وتمويل دعم التحالف بحوالى ملياري دولار” في حال لم تلاحق باكستان شبكة حقاني، إحدى فصائل طالبان.

وأضاف “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” بما فيها تجريد باكستان من وضعها “كحليف أساسي خارج حلف الأطلسي” أو تعطيل قروض في صندوق النقد الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية الباكستانية من أن “الإعلانات الأحادية (…) تأتي بنتائج عكسية في التعامل مع التهديدات الشائعة”، من دون أن تذكر تحديدا القرار الأمريكي.

وأضافت إن التهديدات الناشئة كالوجود المتنامي لتنظيم داعش في المنطقة يضاعف من أهمية التعاون اليوم أكثر من أي وقت.

ويأتي القرار الأمريكي بعد أيام قليلة من تهديدات الرئيس دونالد ترامب على تويتر.

وكتب ترامب في تغريدته الأولى لعام 2018 “إن الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة، في حين لم يعطونا سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء”.

وأضاف “إنهم يقدمون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. انتهى الأمر!”.