 واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين من فنزويلا بينهم وزيرسابق

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على أربعة مسؤولين حاليين و سابقين في الحكومة الفنزويلية، بينهم وزير الأغذية السابق المتهم بالفساد، وسوء الإدارة، فيما يتصل بإمدادات الغذاء في بلاده.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان”إنها وضعت اسم وزير الأغذية السابق رودولفو ماركو، الذي كان أيضًا وزيرًا سابقًا للمالية عيَّنه الرئيس نيكولاس مادورو، على قائمتها للعقوبات الخاصة بفنزويلا”.

كما أضافت الوزارة للقائمة أسماء: “فرانسيسكو رانخيل” وهو حاكم سابق لولاية بوليفار، و”فابيو سافارسي بابون” وهو قائد في القوات المسلحة الوطنية، و”خيراردو إيسكييردو توريس” وهو وزير دولة.

ويُجمد تحرك وزارة الخزانة أي أرصدة لهؤلاء المسؤولين تقع ضمن الاختصاص الأمريكي، وتحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

وهذا أحدث تحرك من قِبل واشنطن يستهدف ساسة وشخصيات أمنية، بسبب ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقويض للديمقراطية في فنزويلا.

وترزح فنزويلا تحت عبء أزمة اقتصادية، ويعاني الملايين من نقص في الأغذية والأدوية.