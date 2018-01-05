تركيا تعتقل 15 إيرانيًا تظاهروا في اسطنبول لدعم الاحتجاجات الشعبية

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، 15 إيرانيًا شاركوا في وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإيرانية في مدينة اسطنبول؛ وذلك للتضامن مع الاحتجاجات الشعبية لأبناء بلدهم.

ونقل موقع “آمد نيوز” الداعم للاحتجاجات الشعبية في إيران، عن مصادر إيرانية في تركيا، قولها: إن “قوات الشرطة التركية فرّقت تظاهرة سلمية بالقوة أمام القنصلية الإيرانية في اسطنبول، واعتقلت 15 مشاركًا”.

وبحسب المصادر، فإن “المئات من أبناء الجالية الإيرانية تظاهروا أمام القنصلية؛ دعمًا للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام، ورفضًا لعمليات الاعتقال والقمع التي يتعرض لها المحتجون”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حمّل، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني، أمس الخميس، أجانب مسؤولية التحريض على التظاهرات ضد إيران، في تكرار لتصريحات أدلى بها مسؤولون إيرانيون.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة إخبارية فرنسية، قبل زيارته إلى باريس، اليوم الجمعة، إن “أجانب يعملون كمحرّضين في إيران”، مضيفًا أن “نظيره الإيراني حسن روحاني أكد له أن الوضع في إيران سيستقر خلال يوم أو يومين”.