الـ”أف بي أي” يحقق مع “هيلاري كلينتون” لهذا السبب

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق من جديد مع السيدة الأولى السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، وهذه المرة بخصوص مؤسستها الخيرية “مؤسسة كلينتون”.

وتسعى التحقيقات إلى بحث إمكانية استغلال وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة لمنصبها آنذاك، للحصول على مساعدات وتسهيلات من الدولة ومدى احترامها للقانون في هذا الإطار.

كما انكب المحققون على دراسة الملفات الضريبية للمؤسسة، وعلاقة كلينتون بالمتبرعين لها.

ولم يصدر إلى الآن أي تصريح رسمي بهذا الخصوص من هيلاري كلينتون، أو احد ممثليها في المؤسسة الخيرية.

وسبق لـ “FBI “أن حققت مع وزيرة الخارجية السابقة ما بين 2015 و 2016، بسبب استعمالها لبريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال واستقبال حوالي 100 رسالة مهنية، مما يعرض أسرار الدولة للتسريب.

وكذلك قيامها بحذف 30 رسالة ادَّعت أن لها طبيعة شخصية، إلا أن في ذلك التصرف مخالفة للتعليمات الجاري العمل بها عند اعتلاء مناصب مهمة في الدولة.