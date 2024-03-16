عشية الانتخابات الروسية.. هجمات إلكترونية واسعة تطال الحزب الحاكم
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم، اليوم السبت، تعرضه لهجوم إلكتروني واسع النطاق، عرقل استخدام الإنترنت واستهدف خدماته، مؤكدا أنه علّق الخدمات غير الأساسية لصد الهجوم.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن السلسلة الأخيرة من الهجمات الأوكرانية تشكل محاولة لـ"زعزعة" عمليات الاقتراع، في إطار الانتخابات الرئاسية الروسية الجارية حاليا.
وأكد بوتين: "هذه محاولة تدخل في الانتخابات الرئاسية"، بعدما أعلن في وقت سابق أن القوات الروسية صدت الجيش الأوكراني من منطقتين حدوديتين، وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ أطلقتها قوات كييف.
كما اتهم بوتين أوكرانيا بالسعي إلى "تخريب الانتخابات" الرئاسية في روسيا، التي من المتوقع أن يفوز بها.