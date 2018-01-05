بالفيديو.. أفغاني يرفع علم إيران قبل “الثورة” أمام سفارة طهران في كابول

وقف رجل أفغاني أمام السفارة الإيرانية في العاصمة كابول رافعًا العلم الإيراني في عهد الشاه محمد رضا بهلوي.

وجاءت هذه الوقفة رفضًا للإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية الإيرانية ضد المحتجين، الذين يواصلون تظاهراتهم لليوم التاسع على التوالي ضد الحكومة بسبب غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية، الرجل الأفغاني وهو يندد بالسياسات الإيرانية، ويرفع شعارات مناهضة للمرشد الأعلى علي خامنئي، وقال “الموت لخامنئي”.

حضور یک شهروند افغانستان مقابل سفارت جمهوری‌اسلامی با پرچم ایران در حمایت از معترضان ایرانی#اعتراضات‌سراسری pic.twitter.com/cqcdMwQzip — RadioFarda راديوفردا (@RadioFarda_) January 5, 2018

وأكد الرجل الأفغاني أنه “يتضامن مع الشباب الإيراني المتظاهر والمحتج على سياسات النظام والحكومة في إيران“، مضيفًا أن “النظام يقتل الشباب المتظاهر”.

وقالت مواقع إخبارية مقربة من المعارضة الإيرانية، إن الرجل المسن يحمل الجنسيتين الإيرانية والأفغانية معًا.