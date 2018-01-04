أمريكا تتوعد المسؤولين الإيرانيين عن مقتل متظاهرين

المصدر: ا ف ب

أكدت الولايات المتحدة الخميس، عزمها على محاسبة المسؤولين الإيرانيين عن اعتقال أو مقتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مؤكدة أن هؤلاء “لن يتم نسيانهم”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إننا “ندين بأشد العبارات سقوط قتلى وتوقيف ألف إيراني على الأقل”.

وأضافت أن “لدينا سلطات واسعة لمحاسبة الذين يمارسون العنف ضد متظاهرين ويساهمون في الرقابة أو يسرقون من شعب إيران”.

وتابعت “ونقول لضحايا النظام: لن يتم نسيانكم”.

واندلعت احتجاجات شعبية تخلّلتها أعمال عنف في إيران منذ نحو أسبوع، وقتل أكثر من 20 شخصًا على الأقل في صدامات بين متظاهرين وقوى الأمن الإيرانية.

وتابعت ناورت أننا “ندعم هذه التطلعات المشروعة لدى الشعب الإيراني وندعو الحكومة إلى إتاحة حرية تبادل الأفكار والمعلومات”، مؤكدة بأننا “يجب أن نتمتع جميعًا بالحريات الأساسية والاقتصادية والسياسية نفسها، بما فيها الحق في التظاهر السلمي”.