عائلات المعتقلين على خلفية التظاهرات في طهران تحتجّ أمام سجن إيفين

تجمع العشرات من عائلات المعتقلين على خلفية التظاهرات التي اجتاحت إيران خلال الأيام الماضية أمام سجن إيفين، الواقع شمال العاصمة طهران للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وذكر ناشطون أن “العشرات من عائلات المعتقلين تظاهروا مساء اليوم الخميس أمام سجن إيفين الذي يعد من أشهر المعتقلات الإيرانية التي تضم السجناء السياسيين والناشطين”.

وبحسب مواقع إخبارية إيرانية فإن “الأهالي رفعوا شعارات تطالب بمعرفة مصير أبنائهم الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي اندلعت يوم الخميس الماضي”.

وتخشى المنظمات الحقوقية من تعرّض المعتقلين للتعذيب كما حصل مع معتقلي الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية العام 2009.