مواصلًا دعم النظام.. أردوغان: أجانب يعملون كمحرّضين على الاحتجاجات في إيران

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه للنظام الإيراني، في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، حيث حمّل اليوم الخميس، أجانب مسؤولية التحريض على التظاهرات، في تكرار لتصريحات أدلى بها مسؤولون إيرانيون.

وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة (إل.سي.آي) الإخبارية الفرنسية قبل زيارته إلى باريس غدًا الجمعة إن “أجانب يعملون كمحرّضين في إيران”.

وأضاف أردوغان”أن نظيره الإيراني حسن روحاني أكد له أن الوضع في إيران سيستقر خلال يوم أو يومين”.

وكانت مصادر في مكتب الرئيس التركي، أعلنت أمس الأربعاء أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تناولت موضوع الاحتجاجات.