على خلفية الاحتجاجات.. تزايد الاعتقالات بحق الناشطين والصحفيين في إيران

كشفت تقارير لمنظمات حقوقية في إيران، اليوم الخميس، عن تصاعد عمليات الاعتقال ضد الناشطين والصحفيين، وكذلك الطلاب الجامعيين؛ بسبب مشاركتهم ودعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي دخلت يومها الثامن على التوالي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأفاد مركز حقوق الإنسان في إيران، عن اعتقال عدد من الطلاب والناشطين الجامعيين، بينهم: “إحسان محمدي وسينا عمران، وكسرى نوري، ومهدي آزاد بخت، وفائزة عبدي بور”.

وبين المركز، أن التقارير الواردة من داخل إيران، “تفيد باعتقال العشرات من النشطاء والطلاب، خلال اليومين الماضيين”.

بدوره، قال مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، في كردستان غرب إيران، إن “3 صحفيين اعتقلوا؛ بسبب تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة”.

وأوضح المركز بحسب بيان له، أن “اثنين من المراسلين اعتقلوا في محافظة إيلام غرب البلاد، فيما اعتقل مراسل آخر في محافظة كرمنشاه”، مشيرًا إلى “اعتقال ناشط إعلامي آخر في محافظة أرومية؛ بسبب تغطية الاحتجاجات الأخيرة”.

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن اعتقال أكثر من 1000 شخص؛ بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إلا أن مصادر غير رسمية، تشير إلى أن عدد المعتقلين أكثر بكثير من المعلن.