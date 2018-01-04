بعد فتح الاتصالات بين الكوريتين.. الهواتف المستخدمة تخطف الأنظار (صورة)

أعلنت كوريا الشمالية، عن فتح قناة اتصال جديدة مع نظيرتها الجنوبية، وذلك بعد انقطاع لفترة طويلة، تنفيذًا لما أعلنه الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال خطابه في الاحتفال الرسمي برأس السنة الجديدة.

ولكن الغريب في الأمر، هو طبيعة أداة التواصل بين الجانبين، وهي أداة تعتمد على هواتف تقليدية وعتيقة بشكل كبير.

ووسيلة الاتصال الوحيدة بين الدولتين، هي عبارة عن خط هاتفي ساخن، ممتد بين مبنيين على الحدود بين الدولتين، في مدينة بان منغوم، وهي مدينة منزوعة السلاح.

وتمتلك الدولتان على الحدود، وحدة اتصال هاتفي خشبية، تتكون من هاتفين، أحدهما أخضر تجري منه كوريا الشمالية مكالماتها، لتستقبلها كوريا الجنوبية، وآخر أحمر تجري منه كوريا الجنوبية مكالماتها لتستقبل منه الشمالية مكالماتها، وتحتوي الوحدة على شاشة عرض كبيرة أشبه بشاشة جهاز كمبيوتر، يعمل بنظام تشغيل إكس بي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك 3 مخارج للـ USB، إلى جانب مشغلين لإسطوانات DVD، وفوق الوحدة الخشبية هناك ساعتان، إحداهما باللون الأخضر تعرض توقيت كوريا الشمالية، والأخرى حمراء تعرض توقيت كوريا الجنوبية، والفرق بينهما 30 دقيقة.

وقد تم فتح الاتصال بين الجانبين، أمس الأربعاء، الموافق 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقد تم إجراء تجربة لكفاءة عمل خط الاتصال الجديد، عبر مكالمة استمرت 30 دقيقة.