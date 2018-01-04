السجن أكثر من 16 عامًا لنائب تركي من حزب مؤيد للأكراد‎

ذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) ووسائل إعلام أخرى، أن محكمة تركية قضت، اليوم الخميس، بسجن مشرع من حزب معارض مؤيد للأكراد 16 عامًا وثمانية أشهر، بعد نحو سنة من اعتقاله لتهم تتصل بالإرهاب.

وكان إدريس بالوكن، عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، سجن للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تمهيدًا لمحاكمته في تحقيق متصل بالإرهاب، وأفرج عنه بعد ذلك في يناير/ كانون الثاني 2017 قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى بعدها بشهر.

وتنصب معظم الاتهامات المنسوبة إلى بالوكن وغيره من أعضاء الحزب، وبينهم مؤسساه، على الارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يعلن تمردًا منذ عقود ضد الدولة التركية، بينما ينفي جميعهم هذه التهمة.