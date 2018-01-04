محامي ترامب يتهم بانون بانتهاك “اتفاق” لإفشائه معلومات سرية

وجه محامٍ يمثل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسالة إلى مستشاره السابق ستيف بانون تتهمه بانتهاك اتفاق عدم الكشف عن معلومات، بعدما تحدث إلى مؤلف كتاب يرتقب صدوره قريبًا، وتأمره بالكف عن ذلك، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأثارت مقتطفات من كتاب لمايكل وولف، نشرت الأربعاء، عاصفة في واشنطن. وشن ترامب هجومًا لاذعًا على بانون، وصفه فيه بالمجنون مقللًا من أهمية دوره.

وفي رسالة إلى بانون نقلتها وسائل اعلام أمريكية، كتب المحامي تشارلز هاردر “انتهكتم الاتفاق باتصالكم، من بين أشياء أخرى، بالمؤلف مايكل وولف بشأن السيد ترامب وأفراد أسرته” وحملته الرئاسية.

بالإضافة إلى ذلك تتهم الرسالة بانون “بالكشف عن معلومات سرية للسيد وولف والإدلاء بتصريحات تنطوي على ذم، وفي بعض الحالات تصريحات تشهيرية صريحة للسيد وولف عن السيد ترامب وأفراد أسرته”.

ويصف بانون في الكتاب الذي يحمل عنوان “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض”، لقاء بين نجل ترامب، دونالد جونيور ومحامية روسية في الحملة الانتخابية عام 2016 بأنه “خيانة” و”غير وطني”.

كما نقل عن بانون الذي غادر البيت الابيض في آب/اغسطس الماضي، قوله إن التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016، سيركز على غسيل الأموال.

وسارع ترامب إلى الهجوم على بانون قائلًا “ستيف بانون لا علاقة له بي أو برئاستي. عندما أُقيل لم يفقد وظيفته فحسب بل عقله كذلك”.

وقال ترامب إن بانون “قام بذلك فقط من أجل مصلحته”، علمًا أنه مهندس علاقة قطب العقارات في نيويورك باليمين القومي المتطرف، وساعد على خلق جهاز إعلامي مؤيد لترامب.