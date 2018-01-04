ناشطون يحشدون لتظاهرات الجمعة ودعوات لعصيان مدني في إيران

انطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، للخروج بتظاهرات حاشدة في السابعة من مساء غد الجمعة بالتوقيت المحلي، للتأكيد على استمرار الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب الشعبية، وسط دعوات لعصيان مدني للضغط على الحكومة.

ودعا ناشطون الشعب الإيراني إلى عدم تسديد فواتير الماء والكهرباء والغاز والهواتف بالإضافة إلى عدم تسديد الديون للمصارف الحكومية؛ من أجل الضغط على حكومة الرئيس حسن روحاني.

ويرى مراقبون أن الاحتجاجات اشتدت في يومها الثامن في عدة مدن إيرانية خصوصًا في المناطق والقرى القريبة من الحدود مع العراق، على الرغم من التشديدات الأمنية والإجراءات القمعية بحق المتظاهرين.

ومن المقرر أن تشهد مناطق مختلفة في محافظة “كرمنشاه” غرب البلاد احتجاجات واسعة تشمل مناطق هي (إسلام آباد غرب، كيلان غرب، كنكاور، هرسين، صحنه، بيستون، سنقز، باوه، روانسر، وجوانمرد).

كما انطلقت دعوات للخروج بتظاهرات في سنندج عاصمة مقاطعة “كردستان” الإيرانية، بالإضافة إلى مناطق مختلفة منها (بانه، وسقز، وبيجار، وقروه، دهكلان، كامياران، مريوان)، الساعة السابعة.

وفي العاصمة طهران دعا ناشطون للتظاهر مساء اليوم الخميس في مدينة “ري” جنوب طهران، للتأكيد على عدم التراجع عن الاحتجاجات الشعبية، التي تصر على تحسين الواقع الاقتصادي.

وسجلت احتجاجات إيران في يومها السابع، مزيدًا من القتلى والجرحى والاعتقالات. وتحدى المحتجون الغاضبون تحذيرات كبار المسؤولين، وتظاهروا الليلة الماضية في مناطق متفرقة من طهران وفي همدان والأهواز وأصفهان.

واعتقلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 1000 شخص في عدة مدن، كما تناقل ناشطون مقاطع فيديو تظهر إطلاق قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.