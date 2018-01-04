واشنطن تتجه لفرض عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

كشف مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بسبب وصفها الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بـ”أنها أعمال شغب”.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن المسؤول الأمريكي قوله، إن “حكومة بلاده قد تفرض عقوبات على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بسبب الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن”.

ويشرف المرشد الأعلى علي خامنئي مباشرة، على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وهو من له صلاحية تعيين مدير لهذه الهيئة كل 4 سنوات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله “إن العقوبات الجديدة ضد إيران قد تشمل محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات الإيراني”.

فيما ذكرت وكالة “فرانس برس” نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن “الولايات المتحدة تستعرض خياراتها لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الاحتجاجات الأخيرة”، مضيفاً “هذا الأمر يتطلب معلومات؛ لذا سنقوم بجمع هذه المعلومات لمعرفة ما يمكننا القيام به”.

كما اتهم المسؤول الأمريكي إيران بـ “قمع” الاحتجاجات الأخيرة، قائلاً “الولايات المتحدة ستستخدم كل مواردها المتاحة للحصول على معلومات حول الذين ينتهكون حقوق الإنسان، ويلجأون إلى العنف ضد المتظاهرين، ووضعه في نظام العقوبات”.

وقد أعلن ترامب ومسؤولوه مراراً، عن موقفهم المؤيد للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران ضد النظام والحكومة، معربين عن أملهم في أن يتمكن الشعب من تحقيق النصر وتشكيل نظام جديد.