نجل شاه إيران يطالب أمريكا بتشجيع شركات التكنولوجيا على مساعدة المتظاهرين

طالب رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع شركات التكنولوجيا الأمريكية على توفير خدمات اتصالات للإيرانيين الذين يحتجون ضد حكامهم من رجال الدين.

وانتقد بهلوي، في مقابلة صحفية، حظر ترامب سفر معظم الإيرانيين إلى الولايات المتحدة، واصفًا ذلك بأنه “يدعو للسخرية”.

وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو أسبوع، في أكبر تحد للنخبة من رجال الدين في البلاد منذ نحو عقد من الزمن.

ويعيش بهلوي في المنفى منذ نحو 4 عقود بعد الإطاحة بوالده الشاه، الذي كان مدعومًا من الولايات المتحدة، في ثورة عام 1979.

وردد بعض المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة هتافات مؤيدة للشاه رضا، جد بهلوي.

وقال بهلوي إنه “يريد للإيرانيين أن يقرروا مصيرهم بإرادتهم الحرة”، وأشاد بترامب وبأعضاء حكومته لدعمهم المحتجين الإيرانيين.

لكنه أشار إلى أنه “ينبغي لهم أيضًا اتخاذ خطوات لضمان وصول الإيرانيين إلى وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي التي يستخدمونها لتبادل الفيديوهات والرسائل التي توثق الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن”.

وتحظر إيران استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، كما قيدت الوصول إلى تطبيق تليغرام للتراسل، وأبلغ مستخدمون إيرانيون في الأيام القليلة الماضية عن مشكلات كبيرة في الاتصال بالإنترنت.

وقال بهلوي: “نحن نحتاج لما هو أكثر من مجرد الكلام. نريد رؤية أفعال ملموسة. يجب أن يكون هذا فوريًا… بينما نتحدث الآن، يحاول النظام مجددًا حجب أي شيء… سواء إنستغرام أو تليغرام”.

ووثق خبراء في التكنولوجيا أمثلة عديدة تم فيها منع خدمات تجارية لإيرانيين، وعادة ما كان ذلك يرجع إلى مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية.

وحث نشطاء شركات التكنولوجيا على تخفيف سياساتها تجاه إيران، لكنهم قالوا إنه يمكن لإدارة ترامب أيضًا توسيع الإعفاءات من العقوبات، من أجل ضمان السماح ببعض الخدمات.

ولم ترد متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر على سؤال عما إذا كانت الوزارة تحث شركات التكنولوجيا على فعل المزيد لضمان وصول الإيرانيين إلى الخدمات، لكنها قالت إن الدعم الأمريكي لضمان حرية تدفق المعلومات إلى الإيرانيين “عنصر رئيسي في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن إيران”.

وكانت حكومة الرئيس السابق باراك أوباما أقرت إعفاءات من العقوبات سمحت بتقديم خدمات الدردشة والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي وتبادل الصور وتصفح الإنترنت والتدوين وغيرها من خدمات الاتصال الشخصية.

حظر السفر

وانتقد بهلوي قرار إدارة ترامب حظر سفر أغلبية الإيرانيين إلى الولايات المتحدة في إطار حظر أوسع نطاق للسفر يستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة.

وقال: “لا يزال بوسع الدبلوماسيين الإيرانيين السفر إلى أمريكا، لكن الإيرانيين الأبرياء الذين يعملون في الواقع هنا والذين بنوا هذا البلد ممنوعون من المجيء إلى هنا”.

وأضاف: “لماذا؟ هذا لأنهم يخضعون لما يسمى بالحظر. هذا يدعو للسخرية”.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الدعم الأمريكي للشعب الإيراني “قضية منفصلة تمامًا” عن حظر السفر.