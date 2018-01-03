القضاء الأمريكي يدين تركيًا بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات

أدانت هيئة محلفين أمريكية، الأربعاء، مصرفيًا تركيًا بتهمة مساعدة إيران للتحايل على عقوبات أمريكية، بعد محاكمة استغرقت ما يقرب من 4 أسابيع، وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.

وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي في “بنك خلق” التركي الذي تمتلك الدولة حصة أغلبية فيه، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه، من بينها التآمر والتحايل البنكي، وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب، رضا ضراب وآخرين؛ لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة.