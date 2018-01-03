وزير الخارجية التركي: ما يجري في إيران “شأن داخلي”

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن المظاهرات التي تشهدها مدن إيرانية منذ الخميس الماضي، “شأن داخلي” لإيران، لكن استقرار إيران مهم بالنسبة لجيرانها أيضًا.

وأعرب أوغلو عن رغبة بلاده في أن تتوقف الاشتباكات، ويعود الاستقرار إلى إيران بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن الوضع في إيران ليس سيئًا إلى هذا الحد، بحسب ما أبلغه نظيره الإيراني جواد ظريف.

ولفت إلى أن الحكومة الإيرانية لا تعارض المظاهرات السلمية، وأنها وجهت دعوة لحل المشاكل عبر الحوار.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعربا عن دعمهما لمسار المظاهرات في إيران.

وأكد أن بلاده تعارض هذا النوع من التدخل الخارجي، ودعا الدول التي تنتقد إيران للالتزام بالصدق والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وأضاف أنه يأمل في انتهاء هذه الأحداث بأقرب وقت في إيران، مشيرًا إلى أن بلاده تلقت بإيجابية تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني.