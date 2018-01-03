تقرير أمريكي: إيران أزمة متحركة تنذر بالخروج سريعًا عن السيطرة

وصفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها اليوم، الأوضاع الداخلية الإيرانية، التي تشهد مواجهات متنقلة بين الشارع الغاضب والنظام الحاكم، بأنها “أزمة سريعة التحرك تنذر بالخروج العاجل عن السيطرة “.

وقال الشبكة في تقريرها إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفي ضوء نهجها خلال العام الأول لها، لا تبدو مؤهلة كفايةً للتعامل مع هكذا أزمة، تتصل بمجمل أوضاع الشرق الأوسط”.

الاحتجاجات ما زالت في بداياتها

واعتبر التقرير أن “ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن من تغريدات تؤيد انتفاضة الشوارع الإيرانية ضد دكتاتورية حكم الملالي، وضد نزعات التوسع السياسي في المنطقة، على حساب مصالح ومعيشة الشعب الإيراني (موقف معقول) في التعاطف مع الاحتجاجات الشعبية التي ما زالت في بداياتها”.

وفي عرضها لنهج إدارة ترامب في عامها الأول قالت الشبكة الأمريكية: “إن عدم الدراية الكافية من طرف الرئيس بالسياسات الإقليمية، وكذلك تفريغ وزارة الخارجية، في عهد ريك تيلليرسون، من الخبرات الدبلوماسية والسياسية العريقة، يشكلان مصدر قلق من احتمال ألا تستطيع الإدارة الحالية أن تتعامل بالكفاءة المطلوبة مع الأزمة الإيرانية المتحركة”.

على مسافة شرارة

ووصفت الشبكة الإخبارية مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي تتوسطها الأزمة الإيرانية الداخلية، بأنها تقف على “مسافة شرارة” من قولبة كبرى تتقاطع مع المصالح الأمريكية والأوضاع الدولية، الأمر الذي يوجب على إدارة ترامب أن تتصرف بنفس النهج الحازم الذي اتبعته في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، كما قالت.