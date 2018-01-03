‎ الإيرانيون يتحدون التشديدات الأمنية ويواصلون التظاهر لليوم السابع (فيديو)

انطلقت مسيرات احتجاج ضد الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، لليوم السابع على التوالي، رغم الانتشار الأمني المكثف، والإجراءات المشددة من جانب السلطات لتحجيم التظاهرات، مؤكدين مواصلة المسيرات المناهضة حتى تحقيق مطالبهم.

وخرج الإيرانيون في مدينة “دهلران” التابعة لمحافظة “إيلام” غرب إيران بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، في تظاهرات حاشدة رددوا خلالها المشاركون شعارات مناهضة للحكومة، مطالبين تحقيق مطالبهم المشروعة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشهدت العاصمة طهران صدامات بين قوات التعبئة “البسيج” الذراع العسكرية للحرس الثوري وشبان، خلال مسيرة احتجاجية كانوا ينادون بمطالبهم التي خرجوا من أجلها، منذ يوم الخميس الماضي.

وفي مدينة “ملاير” التابعة لمحافظة “همدان” غرب إيران، خرجت تظاهرات حاشدة وسط مركز المدينة، في تحدٍ كبير لقوات الأمن التي تقمع المتظاهرين في أي تظاهرة ضد النظام.

وفشلت الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من التظاهرات الشعبية، فيما أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري اليوم، هزيمة ما وصفها بـ “فتنة 2017”.

وقالت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة “نوبل”، شيرين عبادي، في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية، اليوم، إن “الاحتجاجات الجارية في إيران يمكن أن تكون بداية لموجة هائلة وواسعة من الاحتجاجات تتجاوز عواقبها عواقب الحركة الخضراء، في إشارة إلى احتجاجات عام 2009”.