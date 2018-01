ترامب يتعهد بـ “دعم كبير” للمحتجين الإيرانيين “في الوقت المناسب”

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بتقديم “دعم كبير” للمحتجين الإيرانيين الذين وصفهم بأنهم “يحاولون استرجاع الحكم من الفاسدين”.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، “الاحترام لشعب إيران الذي يحاول استرداد حكومته”.

وأضاف “سترون دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة في الوقت المناسب”.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

