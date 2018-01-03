ألمانيا: المحتجون في إيران يستحقون الاحترام

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء، أنها تحترم حقوق المتظاهرين المحتجين في إيران، مؤكدة أنها تتابع بقلق التطورات في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، أولريكه ديمر:” تعتبر الحكومة الاتحادية احتجاج الناس، بشجاعة في الشوارع على ما يواجهونه من مصاعب اقتصادية وسياسية، أمراً مشروعاً كما يحدث في إيران حالياً، ولهم منا كل الاحترام”.

وحثت برلين الحكومة الإيرانية على بدء حوار مع المحتجين، والتعامل بشكل ملائم مع من يلجأ من المحتجين إلى العنف، مضيفة أن السلطات الألمانية وصلتها تقارير عن سقوط قتلى في الاحتجاجات التي دخلت يومها السادس.