استجابة “متواضعة” لمسيرات دعم حشدها النظام الإيراني ضد الاحتجاجات المستمرة

خرجت مظاهرات متواضعة في عدد من المدن الإيرانية، اليوم الأربعاء، لدعم النظام وردًا على المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مدن إيرانية خلال الأيام الماضية، محدثة اضطرابات نادرة من نوعها فاجأت قادة البلاد على مدى الأيام الستة الأخيرة.

ونشر التلفزيون الحكومي لقطات مباشرة لمسيرات في كرمانشاه وإيلام وجورجان حيث رفع المتظاهرون أعلام إيران وصور الزعيم الروحي آية الله علي خامنئي.

ودعا أنصار التيار المتشدد إلى المسيرات المؤيدة للنظام، حيث ردد المشاركون شعارات تقول “الدماء التي في عروقنا فداء للزعيم” و”لن نترك زعيمنا وحده”.

وجاءت الاستجابة للتظاهرات المؤيدة متواضعة وفقًا لمتابعين ونشطاء إيرانيين يراقبون الوضع في بلادهم عن كثب.