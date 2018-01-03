مقتل متظاهر في أصفهان وسط إيران

قتل شخص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إثر الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة “خميني شهر” التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء رجا نيوز ،المقربة من الأصوليين المتشددين، في حسابها الرسمي عبر “التلغرام”، إن شخصًا لقي مصرعه في مدينة “خميني شهر” بمحافظة أصفهان إثر اشتباكات مساء أمس، دون تقديم المزيد من المعلومات.

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات الإيرانية إلى 22 شخصًا من رجال الشرطة والمحتجين بينهم 17 متظاهرًا، بحسب إحصائيات رسمية نشرتها السلطات الحكومية.

وشهدت العديد من المدن الإيرانية منذ الخميس الماضي، حركة احتجاجية ضد الحكومة بسبب مشاكل اقتصادية، دارت خلالها مواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن.