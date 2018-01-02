مقتل 25 شخصًا على الأقل بحادث تصادم في بيرو

قالت الشرطة في بيرو إن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم الثلاثاء عندما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة وسقطت من على منحدر صخري على امتداد طريق سريع شديد التعرج شمال العاصمة ليما.

وقع الحادث على طريق باناميريكانا نورت السريع قرب منطقة باسامايو.

وقال الكولونيل دينو اسكوديرو رئيس قسم الرقابة على الطرق السريعة في ليما لإذاعة (أر.بي.بي) المحلية “إنها منطقة منحنيات خطيرة”. وأضاف أن عدد الضحايا قد يرتفع لأن الحافلة كانت تقل 40 راكبًا.

وحوادث الطرق شائعة في بيرو بسبب الطرق السريعة غير الآمنة. وفتحت الشرطة تحقيقًا في حادث اليوم.