مقتل طالبين إيرانيين خلال المظاهرات المناهضة للنظام

قتل طالبان إيرانيان، الثلاثاء، خلال المظاهرات المناهضة للنظام المستمرة في عدد من مدن البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لوزير التربية والتعليم الإيراني محمد بطحائي، أعرب فيها عن حزنه لمقتل الطالبين.

ولم يوضح الوزير الطريقة التي قتل فيها الطالبان أو تفاصيل أخرى حول مكان وظروف مقتلهما.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وكانت آخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنيًا على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 1000 من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية.