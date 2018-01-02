فرنسا تعلن إرجاء زيارة وزير خارجيتها إلى إيران

المصدر: أ ف ب

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، إلغاء زيارة لوزير خارجيتها إلى إيران، كانت مقررة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران مؤخرًا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الإيراني حسن روحاني “قلقه”حيال عدد الضحايا على خلفية تظاهرات الأيام الأخيرة في إيران، داعيًا إلى “ضبط النفس والتهدئة”.

وأوضحت أن الرئيسين قرّرا خلال اتصال هاتفي أن يُرجئا إلى موعد لاحق زيارة كان مقررًا أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان” لطهران نهاية الأسبوع.

وكان “روحاني” قد طلب من نظيره الفرنسي وقف نشاط منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة إرهابية، بسبب “قيادتها” للاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت في عدد من المدن الإيرانية.