روحاني يطلب من ماكرون وقف نشاط منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقف نشاط منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة إرهابية، بسبب “قيادتها” للاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت في عدد من المدن الإيرانية.

وقال موقع الرئاسة الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن روحاني قال لماكرون خلال اتصال هاتفي:”نتوقع من الحكومة الفرنسية القيام بواجبها تجاه المنظمة الإرهابية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، وتحرّض الشارع على الحكومة والنظام”.

وهذا أول اتصال معلن هاتفي يتلقاه الرئيس الإيراني حسن روحاني من دولة أوروبية عقب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوع.