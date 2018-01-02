ارتفاع حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي

كشف تقرير صادر عن إدارة القوى العامة التابعة للجيش الإسرائيلي عن ارتفاع نسبة انتحار الجنود بشكل ملحوظ خلال عام 2017.

وبحسب ما نقل موقع “ماكو” العبري، عن مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن عدد الجنود الذين انتحروا في العام الماضي بلغ 16 جنديًا وهو الأعلى منذُ عام 2011.

وقال العميد في الجيش الإسرائيلي ميراف كيرشنر، إن غالبية الجنود المنتحرين كانوا من جنود الخدمة الإلزامية وخاصة في السنة الأولى من الخدمة، ومعظمهم من الجنود الذكور.

وأضاف: “جزء من جهود الجيش الإسرائيلي يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة أثناء الخدمة، ويستخدم الجيش مركزًا تفكريًا للهيئات المدنية، بما في ذلك علماء النفس والأطباء النفسيون، الذين يقدمون المشورة إلى المؤسسة الدفاعية”.

وأشار العميد الإسرائيلي إلى أن الجيش يركز بشكل خاص على تدريب الضباط القائمين في صفوف القادة، من أجل التعرف على الأوضاع النفسية للجنود.

وأوضح أن الجنود الذين يعانون من مشاكل شخصية ويضطرون إلى الانتقال بين الوحدات في الجيش، يتم نقل المعلومات التي يقدمها ضباط الصحة النفسية الذين قاموا بمراقبتهم إلى الوحدة الجديدة التي ينتقلون إليها.

وتظهر إحصاءات الشعبة أن 55 جنديًا لقوا مصرعهم في العام الماضي، منهم 16 انتحروا و12 آخرين قتلوا في حوادث الطرق، إضافة إلى 9 قتلوا في حوادث خلال التدريبات العسكرية، و9 حالات وفاة نتيجة لأمراض طبية، و9 جنود قتلوا في حوادث تشغيلية خلال العمل.