فيديو يثبت إطلاق الأمن الإيراني النار على المتظاهرين

تداول ناشطون إيرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يؤكد إطلاق النار من قوات الأمن الإيرانية على المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد مؤخرًا؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية.

ويظهر في المقطع المتداول عدد من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى ما يبدو أنه أحد المراكز العلاجية لتلقي العلاج، بعد تعرضهم لإطلاق النار المباشر من قوات الأمن، التي تتصدى للمتظاهرين وتقمع احتجاجاتهم في العاصمة طهران وأنحاء مختلفة من البلاد.

وكتب أحد المغردين الإيرانيين عبر موقع “تويتر” قائلًا: “هذا الفيديو يثبت أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين في شاهين شهر. ليس لضعاف القلوب”.

ويسمع في المقطع أصوات لبعض الأشخاص وهم يوثقون ما حدث معهم خلال التظاهرات، وكيف تعاملت قوات الأمن معهم بالرصاص الحي، ما أدى لإصابتهم في مناطق متفرقة من أجسادهم إلى جانب مقتل آخرين.