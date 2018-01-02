منظمات عمالية في إيران تعلن دعمها للاحتجاجات

أعلنت 5 منظمات عمالية مستقلة في إيران، اليوم الثلاثاء، دعمها للاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها عدة محافظات؛ من أجل إنهاء الفقر وتحسين الواقع المعيشي.

ودعت المنظمات الخمس في بيان مشترك لها، السلطات إلى العمل لإنهاء الفقر المدقع وإلغاء الإجراءات القمعية وزج المتظاهرين في السجون بسبب مطالبهم المشروعة.

وطالبت المنظمات السلطات “بالإفراج عن السجناء السياسيين ومحاكمة المسؤولين الذين نهبوا الثروة ومرتكبي القمع، وإعادة أموال المواطنين (المودعين) في المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها قبل سنوات”.

وأكدت المنظمات المستقلة على “زيادة الحد الأدنى لأجور العمال والموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، وإلغاء رواتب المسؤولين الحكوميين”.

ودعت المنظمات إلى “ضمان إنشاء منظمات مستقلة ومنظمات العمل والمجتمع المدني وحرية التعبير غير المشروطة، وضمان حرية الصحافة”.

والمنظمات هي: (التحالف الحر للعمال في إيران، ورابطة كرمانشاه للكهرباء، والعمال المعدنيين، ونقابة عمال الطلاء في مقاطعة البرز، ومركز حقوق العمال، ولجنة النهوض بواقع منظمات العمال).

وتشهد المدن الإيرانية مظاهرات واحتجاجات لليوم السادس على التوالي، حيثُ سقط جراءها نحو 22 قتيلًا على الأقل في الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، في محافظات مختلفة بينها اصفهان وطهران ولرستان وقزوين.