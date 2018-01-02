النظام الإيراني يحشد لإطلاق مظاهرات تأييد ودعم الجمعة المقبل

قالت وكالة أنباء “رجا نيوز” المقربة من التيار الأصولي المحافظ، إن مسيرات حاشدة ستنطلق في عموم البلاد، دعمًا للنظام والحكومة ورفضًا لما وصفته بـ”مثيري الفتنة والمخربين”.

وانتشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات الى مظاهرات مؤيدة للنظام يوم الجمعة.

جاء ذلك بعد ساعات من زعم المرشد الأعلى علي خامنئي، بأن المظاهرات المناوئة للنظام “تتحرك بدعم خارجي”.

وتهدف الخطوة إلى مواجهة الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد النظام الإيراني والظروف المعيشية المتردية، التي اندلعت يوم الخميس الماضي، واتسعت لتشمل عشرات المدن في أنحاء إيران.

واتهم خامنئي، في تصريحات في وقت سابق اليوم، ما وصفه بـ “تحالف من الأعداء” باتباع “مختلف الأساليب من مال وسلاح وسياسة وأجهزة استخباراتية لخلق مشكلة لإيران.”

ويستغل النظام الإيراني عطلة يوم الجمعة لإخراج أكبر عدد ممكن من مؤيديه، من أجل إبراز قوته ضد معارضيه الذين يواصلون احتجاجهم لليوم السادس على التوالي في عموم إيران، بما في ذلك العاصمة طهران.