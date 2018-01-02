مخرج شهير يطالب النظام الإيراني بإجراء استفتاء على شرعيته

دعا المخرج الإيراني وأحد أشهر صنّاع السينما، جعفر بناهي، المسؤولين الإيرانيين إلى إجراء استفتاء شعبي عام في إيران، للوقوف على القاعدة الشعبية للنظام ومدى شرعيته.

وقال بناهي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “إذا كان لدى النظام السياسي قاعدة شعبية، فيمكن إجراء استفتاء، وهي الطريقة الأكثر سلامًا”.

وأضاف: “عندما أذهب من شارع انقلاب (الثورة) إلى شارع فردوسي، أشاهد الآلآف من سائقي الدراجات النارية من قوات البسيج والشرطة وقوات مكافحة الشغب، مع كامل معداتهم حتى تصل إلى شارع (ولي عصر) وسط العاصمة طهران”.

وتساءل المخرج: “ما هو هذا الجيش وكل هذه المخاوف الواضحة، هل هذا من أجل الأمن؟ في المقام الأول، أم أن البلد تعرض لاحتلال قوات أجنبية”، مضيفًا: “إذا كان للنظام السياسي قاعدة شعبية فلماذا هذا القتال والخوف”.

وطرح المخرج الإيراني البارز مقترحًا على المسؤولين الإيرانيين، قائلًا: “إذا لم تكن لديكم الأموال الكافية لإجراء الاستفتاء الشعبي، فيمكن اللجوء إلى تحديد يوم معين لخروج أنصار النظام بتظاهرة، وفي اليوم تسمحون للمعارضين بالخروج في تظاهرة ونرى مدى شعبية النظام”.

ودخلت الاحتجاجات الشعبية في إيران يومها السادس، بعد استمرار المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعلنت السلطات مقتل أكثر من 10 أشخاص ليلة أمس الإثنين.

وفي أول موقف له في اليوم السادس من الاحتجاجات، اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي أطرافًا خارجية بالتدخل.