فرنسا تعرب عن قلقها من الحصيلة المرتفعة للضحايا والتوقيفات في إيران

أعربت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن “قلقها حيال الحصيلة المرتفعة للضحايا والتوقيفات”؛ على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، أن “السلطات الفرنسية، تتابع عن كثب الأوضاع في إيران. وأن حرية التظاهر حق أساسي، وكذلك الأمر بالنسبة لحرية تداول المعلومات”.

وأضاف بيان الخارجية الفرنسية، أن “فرنسا تبدي قلقها؛ حيال ارتفاع حصيلة الضحايا والتوقيفات، وأن هذه المسائل، كما احترام حقوق الانسان عمومًا، ستكون في صلب محادثاتنا مع السلطات الإيرانية في الأسابيع المقبلة”.

وتشهد إيران منذ 6 أيام، حركة احتجاجية، ضد الحكومة والضائقة الاقتصادية، لم تشهد لها مثيلًا منذ 2009، أوقعت حتى الآن 21 قتيلًا على الأقل، بينهم 16 متظاهرًا.

ولليوم السادس، تستمر التظاهرات المناهضة للحكومة الإيرانية، على الرغم من قطع شبكتي التواصل الاجتماعي “تيلغرام” و”إنستغرام”، اللتين تستخدمان لتوجيه دعوات التظاهر.

وتعتبر هذه التحركات الاحتجاجية، الأبرز منذ 2009، حين قامت تظاهرات ضد إعادة انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد.