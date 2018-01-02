إيران: الأحرى بترامب أن يهتم بـ “المشردين والجوعى” في بلاده

المصدر: أ ف ب

ردّت وزارة الخارجية الإيرانية على هجوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخير على إيران، بقولها إن الأحرى به الاهتمام بـ”المشردين والجوعى” في بلاده عوضًا عن إهانة الإيرانيين.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: “عوضًا عن إضاعة وقته في كتابة تغريدات عديمة الفائدة ومهينة بخصوص دول أخرى، الأحرى بـ(ترامب) الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الأشخاص (…) ووجود ملايين المشردين والجوعى”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم، في تغريدة على تويتر: “شعب إيران يتحرك أخيرًا، ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد.”

وأضاف: “كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها الرئيس (السابق باراك) أوباما بحماقة، ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم.. القليل من الطعام لدى الناس، الكثير من التضخم، وانعدام حقوق الإنسان، الولايات المتحدة تراقب.”