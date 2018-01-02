ترامب يندد بممارسات النظام الإيراني.. ويصفه بـ”الوحشي والفاسد”‎

ترامب يندد بممارسات النظام الإيراني.. ويصفه بـ”الوحشي والفاسد”‎

المصدر: ا ف ب

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بصمود المتظاهرين في إيران، والذين وصفهم بأنهم يتحركون ضد نظام طهران “الوحشي والفاسد”، بعد 6 أيام على خروج التظاهرات المتواصلة، والتي قتل فيها 21 شخصًا واعتقل المئات، وفق إحصائيات رسمية.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “شعب إيران يتحرك أخيرًا، ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد”.

وأضاف: “كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها الرئيس أوباما بحماقة، ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم.. القليل من الطعام لدى الناس، الكثير من التضخم، وانعدام حقوق الإنسان، الولايات المتحدة تراقب”.

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