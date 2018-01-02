احتجاجات إيران.. قتلى وجرحى في “شاهين شهر وقهدريجان” وإعلان “الطوارئ” (فيديو)

قتل عدد من المحتجين الإيرانيين، وأصيب آخرون بجروح؛ جراء قمع القوات الأمنية لتظاهرات، شهدتها مدينتا “قهدريجان” و”شاهين شهر”، الثلاثاء.

وقالت مصادر إيرانية، الثلاثاء، إن “السلطات الإيرانية، أرسلت أكثر من 4 آلاف عنصر من القوات الخاصة؛ لقمع المتظاهرين في مدينة قهدريجان؛ ما أدى إلى وقوع اشتباكات؛ أسفرت عن سقوط 4 متظاهرين على الأقل، بين جريح وقتيل”.

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات الإيرانية، أعلنت على إثر ذلك حالة الطوارئ في المدينة.

وفي مدينة “شاهين شهر”، التابعة لمحافظة أصفهان، قتل شابان برصاص عناصر الأمن الإيراني، الذين أمطروا المتظاهرين بالرصاص الحي، وجُرح 10 آخرون، حالة بعضهم حرجة، بحسب مقطع فيديو صور من داخل مستشفى المدينة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل 9 أشخاص في أصفهان وضواحيها، بين القوات الأمنية.

وأقر التلفزيون الإيراني، صباح الثلاثاء، بانطلاق مظاهرات ليلية، في مدن: “قهدریجان، وخمینی شهر، وکهریزسنك، وشاهین شهر، وفولاد شهر، وزرین شهر، ونجف آباد”، لافتًا إلى “وجود اضطرابات وأعمال شغب وتحديات أمنية”.