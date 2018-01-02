بريطانيا تدعو إيران إلى “نقاش جدي” حول مطالب المحتجين

دعت بريطانيا، السلطات الإيرانية إلى بدء نقاش جدي حول القضايا التي أثارها مواطنون غاضبون خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، إن بريطانيا “تدعو إيران إلى بدء نقاش جدي حول القضايا التي أثارها محتجون”.

وأضاف المتحدث: “نرى أنه يجب أن يكون هناك نقاش جدي حول القضايا المشروعة، والمهمة التي يثيرها المحتجون، ونتطلع إلى سماح السلطات الإيرانية بذلك”.

وانطلقت الاحتجاجات في إيران، ضد الحكومة والنظام الخميس الماضي، وكانت بدايتها في مدن مشهد ونيشابور وكاشمر، وتوسعت لتشمل مناطق عديدة أبرزها العاصمة طهران.

وأسفرت الاحتجاجات؛ بحسب ما أعلنت السلطات الرسمية، عن مصرع نحو 22 شخصًا على الأقل من المحتجين، ورجال الأمن بسبب المواجهات.