مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات..التيار الإصلاحي يطالب روحاني بإصلاحات اقتصادية

طالبت كتلة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني بزعامة النائب محمد رضا عارف، اليوم الثلاثاء، رئيس البلاد حسن روحاني بإصلاح الفريق الاقتصادي في حكومته، لتحقيق مطالب المحتجين الذين يطالبون بتحسين واقعهم الاقتصادي والمعيشي المزري.

وقالت الكتلة في بيان صحافي لها نشرته وسائل إعلام رسمية، “إنه في أعقاب الاحتجاجات والمظاهرات خلال الأيام الماضية في بعض المدن، نطالب بالالتزام بحقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية للمواطنين، والحفاظ على اليقظة والوحدة الوطنية في هذه الحالات”.

واعتبرت الكتلة “أن مطالب المتظاهرين كانت التأكيد على مكافحة الفساد الاقتصادي والتمييز في البلاد”، مشيرة إلى ضرورة إصلاح الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس حسن روحاني.

وأوضحت كتلة التيار الإصلاحي البرلمانية، أن حكومة روحاني مطالبة بضرورة تعزيز ثقافة النقد والتسامح وتعميق العلاقة مع الشعب.

كما دعت الكتلة إلى ضرورة تغيير تجاه موازنة العام الإيراني المقبل آذار/ مارس 2018 لصالح المستضعفين، من أجل الحد من مشاكل الناس الاقتصادية، والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود وباقي السلع الاستهلاكية.

وكان موقع “انتخاب” المقرب من مكتب الرئيس الإيراني، قال في وقت سباق من اليوم إن “وزارة الداخلية دعت الأحزاب الإصلاحية للمشاركة في حل الأزمة”.